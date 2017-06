Alyson Hannigan lästert über "HIMYM"- Finale

Drei Jahre ist es nun schon her, dass das Finale der beliebten Serie rund um Architekt Ted Mosby (Josh Radnor) und seiner Suche nach der Frau fürs Leben ausgestrahlt wurden. Die Meinungen der Fans zum Ende waren gespalten und auch Alyson, die die Rolle der Lily Aldrin verkörperte, hatte sich von den letzten beiden Folgen mehr erwartet. Das verrät die 43- Jährige nun im Interview mit news.com.au.

Der Cast von "How I Met Your Mother" Foto: 2012 Getty Images

"Ich war angefressen, dass es kein zweistündiges Staffelfinale gab, in denen bestimmte Teile gezeigt wurden. Als ich die finale Version sah, dachte ich mir: 'Sie haben alles rausgeschnitten!'", erklärte Hannigan laut "Bang Showbiz" jetzt. "Es war einfach zu schnell. Es war wie: Okay, jetzt finden wir heraus, dass die Mutter tot ist, dann plötzlich, okay - jetzt ist er mit Robin zusammen und man denkt sich nur: 'Warte, was ist passiert?' Die Zuschauer hätten Zeit gebraucht, um diese ganzen Informationen zu verarbeiten."

Foto: ORF

Und auch mit der Entwicklung der Serienfigur Barney Stinson, die von Neil Patrick Harris verkörpert wurde, ist die Schauspielerin nicht ganz einverstanden. "Ich finde nicht, dass Barney jemals hätte heiraten sollen", ist sie sich rückblickend sicher. "Ich mochte Barney und Robin. Aber tief in meinem Herzen wollte ich immer, dass sie mit Ted zusammenkommt. Ich habe einfach das Gefühl, dass Barney und Robin nicht hätten heiraten sollen."