"Also momentan heiße ich noch Cathy Lugner"

Gegenüber der der Webseite "Promiflash" erklärte die 27- Jährige: "Also momentan heiße ich noch 'Lugner'. Das liegt daran, dass ich mich bei der Scheidung noch nicht wirklich festlegen musste. Es hieß nur: 'Ihr seid jetzt geschieden' und das war's dann. Hier in Österreich ist es kompliziert den Namen zu ändern. Dann müsste ich erst zu deutschen Botschaft rennen und das ist immer so umständlich."

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Doch das ehemalige Playboy- Häschen ist sich sicher: "Ich denke nicht, dass ich mein Leben lang 'Lugner' heißen werde, sondern, dass ich wieder zu meinem Mädchennamen tendieren möchte."

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Momentan habe sie noch andere Probleme. Sie sagt: "Ich muss die Scheidung verarbeiten, ich muss schauen, wo es für mich jetzt hingeht und ich musste bei Richard ausziehen." Es heißt, die gebürtige Deutsche will noch vor Weihnachten in Berlin wohnhaft werden.