Alle Stationen von Charles' & Camillas Wien- Visite

Nach der geplanten Ankunft am Nachmittag geht es gleich zum Traditionscafé Demel in der Wiener Innenstadt. Für die Autofahrten des Konvois mit dem Thronfolger - nur zur Spanischen Hofreitschule ist ein Fußmarsch seiner Königlichen Hoheit geplant - sind die Ampeln auf Grün geschaltet. Für andere Verkehrsteilnehmer heißt es bitte warten.

Nach dem Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kern folgt am Abend das große Staatsbankett mit weiteren heimischen Größen aus Politik und Wirtschaft in der Hofburg.

Die Nacht verbringen Prinz Charles und Camilla in einer bestens gesicherten und zuvor auf Abhörwanzen durchsuchten Präsidenten- Suite im Luxushotel Sacher. Am nächsten Tag steht (siehe auch Grafik unten) neben Gesprächsterminen bei der OSZE ein klassisches Wien- Programm auf dem Plan. Unter anderem ein Besuch des Musikvereins, ein Buschenschank mit Biowein (der Prince of Wales ist ja bekanntlich ein begeisterter Biolandwirt) auf dem Cobenzl und die weltberühmten Lipizzaner.

Demel, Sacher, Lipizzaner, Musikverein: Charles und Camilla machen das klassische Wien-Programm. Foto: Google Maps

Nach dem Empfang in der britischen Botschaft ist der royale 24- Stunden- Besuch Donnerstagnachmittag dann auch schon wieder vorbei: Abfahrt zum Wiener Flughafen.

Christoph Budin, Kronen Zeitung