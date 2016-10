Alle Bilder der sexy Bäuerinnen und Bauern 2017!

Heiße Sixpacks, sexy Kurven - und jede Menge Landwirtschaft. Kein Wunder, dass es die Fans des Jungbauernkalenders gar nicht erwarten können, wieder ein neues Exemplar des Kultkalenders in den Händen zu halten. Am Donnerstagabend war es endlich so weit: Die neuen Men- und Girls- Editions für das Jahr 2017 wurden im U4 in Wien vorgestellt.

Jungbauernkalender Girls-Edition 2017 Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Und auch dieses Jahr darf man sich auf jede Menge nackte Haut, aber auch ländliches Kulturgut freuen. Unter dem Motto "Crossfit - Landwirtschaft hält dich in Schwung!" setzte Fotografin Anja Koppitsch ihre Hobbymodels, die allesamt einen agrarischen Background besitzen und mit Leidenschaft ihre Landwirtschaft betreiben, gekonnt in Szene. Geshootet wurden die Sujets, bei denen die Bäuerinnen und Bauern einmal mehr einmal weniger Kleider am Leib haben, in Niederösterreich, Vorarlberg und der Steiermark.

Jungbauernkalender Men-Edition 2017 Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

"Das Motto des neuen Kalenders, 'Crossfit auf dem Bauernhof', zeigt, wie intensiv und kräftefordernd die Arbeit auf den heimischen Höfen ist", erläuterte am Donnerstagabend Jungbauern- Chef Stefan Kast das Hauptmotiv des druckfrischen Kalenders. "Um heutzutage erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben, müssen Österreichs Bäuerinnen und Bauern sowohl körperlich als auch geistig in Topform sein", streute Kast nicht zuletzt den diesjährigen Models Rosen.

Hier gibt's alle zwölf sexy Motive der Girls- Edition des Jungbauernkalenders 2017:

Jänner: Martina aus Kärnten Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Februar: Stephanie aus Tirol Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

März: Daniela aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

April: Anna Lena aus Salzburg Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Mai: Viktoria aus Wien Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Juni: Stefanie aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Juli: Julia aus Oberösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

August: Eva aus der Steiermark Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

September: Theresa aus Vorarlberg Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Oktober: Ulla aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

November: Ingrid aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Dezember: Stefanie aus der Steiermark Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Hier gibt's alle zwölf sexy Motive der Men- Edition des Jungbauernkalenders 2017:

Jänner: Christof aus der Steiermark Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Februar: Dominik aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

März: Daniel aus Wien Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

April: Daniel aus Vorarlberg Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Mai: Sebastian aus dem Burgenland Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Juni: Marcel aus der Steiermark Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Juli: Johannes aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

August: Manuel aus Niederösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

September: Friedrich aus Oberösterreich Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Oktober: Karl aus der Steiermark Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

November: Johannes Kajetan aus Tirol Foto: (c) Jungbauernkalender 2017

Dezember: Simon aus Kärnten Foto: (c) Jungbauernkalender 2017