Alicia Vikander: So schön ist sie als Lara Croft!

Tough, durchtrainiert bis an die Zehenspitzen und wunderschön: Michael Fassbenders Freundin Alicia Vikander wird 2018 in einer "Tomb Raider"- Neuauflage im Kino als Lara Croft zu sehen sein. Jetzt sind die ersten Bilder der schwedischen Schauspielerin in der Kultrolle veröffentlicht worden. Eines ist bereits klar: Den Atombusen, den Angelina Jolie einst auf Filmplakaten zur Schau trug, hat man der hübschen 28- Jährigen erspart.