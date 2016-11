Alicia Silverstone nackt am Times Square

Mit dem Hitstreifen "Clueless" wurde Alicia Silverstone in den 90er- Jahren zum Star, seitdem ist es etwas ruhig um die Schauspielerin geworden. Bis jetzt: Denn nun ist die 40- Jährige splitternackt auf einem gigantischen Poster am New Yorker Times Square zu sehen - und erregt damit sehr viel Aufsehen.