Alicia Keys: Shitstorm wegen Nikab- Posting

Die Musikerin hatte am Montag auf ihrem Twitter- Account das Foto einer Frau mit schwarzem Nikab gepostet, die ein nacktes Bein in Ballettschuhen aus ihrem Kleid hervorstreckt. Dazu schrieb sie: "Unsere Stärke liegt in unser Verschiedenheit. Unsere Macht beruht auf unserer Vielfalt. Wir sind so schön. Alle von uns. Wenn wir uns gegenseitig betrachten. Sehen wir uns selbst ..."

Innerhalb von knapp zwei Tagen wurde der Post zwar mehr als 5.000 Mal geliked. Viele Fans zeigten sich aber auch empört über das Bild, weil Keys damit deren Meinung nach die Unterdrückung muslimischer Frauen verharmlose. Besonders Frauen aus dem arabischen Raum reagierten empört auf den Tweet. Viele posteten Fotos von Frauen im Ganzkörperschleier, die angekettet sind, andere Bilder von Frauen, die dadurch an alltäglichen Dingen, wie Trinken und Essen gehindert werden.