Alexander Skarsgard: Fans verfolgen ihn aufs Klo!

Einem Bericht der "New York Post" zufolge habe Alexander Skarsgard (40) gerade in einem New Yorker Restaurant eine Horde weiblicher Fans abwehren müssen, die mit Handys bewaffnet hinter ihm aufs Herrenklo schleichen wollten.

Alexander Skarsgard als Tarzan Foto: Viennareport

Der Ex- Vampir aus der Serie "True Blood" habe mit seiner Familie in einem Bistro an der Upper East zu Abend gegessen. Als er die Waschräume aufsuchte, wurde er von übereifrigen Anhängerinnen regelrecht verfolgt. Der Film- Tarzan habe mit dem Finger hin und her gewackelt und ihnen sehr charmant gedeutet, dass sie die Türe hinter ihm nicht öffnen sollten, berichtete ein Beobachter, der die ganze Situation sehr komisch fand: "Das war sehr lustig."