Alessandra Ambrosio splitternackt für die "GQ"

Diese heißen Kurven sind nicht umsonst schon seit vielen Jahren fixer Bestandteil der großen Victoria's- Secret- Show, die heuer Ende November in Paris aufgezeichnet wird. Die schöne Brasilianerin entledigte sich kurz vor der Show noch schnell ihrer sexy Dessous und warf sich im Evakostüm für die "GQ" in Position.

Mit ihren mittlerweile doch um einige Jährchen jüngeren Engel- Kolleginnen kann die 35- Jährige eindeutig noch mithalten, wie auch die anderen Bilder aus der Strecke beweisen. Da steht Ambrosio etwa am Badesteg unter der Dusche oder rekelt sich auf einem Stranddivan vor der Linse des Fotografen.

Anfang des Jahres verriet der Model- Engel, wie hart der Job für das berühmte Dessouslabel ist. So lagen zwischen der Geburt ihrer Tochter Anja und der nächsten Show nur drei Monate, in denen sie täglich ein straffes Sportprogramm absolviert und nicht mehr als 1200 Kalorien zu sich genommen habe. "Das könnte ich nicht noch einmal machen", gestand Ambrosio. "Es ist so stressig vor der Victoria's- Secret- Show. Es liegt so viel Druck auf uns allen - nicht nur in Sachen Form - die Energie wird dir ausgesaugt."