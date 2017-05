Alec Baldwin: "Dachte, werde nicht weiterleben"

Auf der Benefiz- Veranstaltung "Bay Area Lyme Foundation LymAid" im Portola Valley in Kalifornien stattfand, sagte der Schauspieler laut "Bang News": "Ich habe die klassischen Lyme- Krankheitssymptome jeden Sommer bekommen, fünf Jahre lang, wie etwa diese Lungenprobleme, grippeähnliche Symptome, wegen denen ich zu Tode schwitzend in meinem Bett lag."

"Dachte, werde nicht weiterleben"

Die "erste Runde" sei "die Schlimmste" gewesen, so der Star. So hätte er es jedenfalls empfunden, da er zu diesem Zeitpunkt alleine gewesen sei.

Alec Baldwin mit Ehefrau Hilaria Foto: MediaPunch/face to face



Als er das erste Mal an den Symptomen litt, rechnete der 59- Jährige schon mit seinem Tod: "Ich dachte wirklich, das war's, ich werde nicht weiterleben. Ich war alleine und zu der Zeit nicht verheiratet, sondern von meiner ersten Frau geschieden. Ich lag in meinem Bett und sagte, 'ich werde an der Borreliose- Krankheit sterben' und 'ich hoffe, jemand findet mich und ich bleibe nicht zu lange hier.'"

Kinder leiden unter der Krankheit

Mittlerweile ist Baldwin glücklich mit seiner Frau Hilaria verheiratet und hat mit ihr die Kinder Carmen (3), Rafael (2) und Leonardo (8 Monate).

Alec Baldwin und Ehefrau Hilaria Foto: Viennareport

Leider würden auch sie von der Krankheit beeinträchtigt werden: "Ich will, dass meine Kinder damit aufwachsen, Pferde zu reiten und Fahrrad zu fahren und dass sie jeden Tag Spaß haben. Es soll nicht so sein, dass wir sie jeden Tag mit einer Lupe betrachten, um sicherzustellen, dass sie keine Stiche auf ihrem Körper oder an ihren Hunden haben. Aber das ist Teil des Lifestyles, wo ich lebe."