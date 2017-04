Affäre mit Brad Pitt? Das sagt Sienna Miller dazu!

A

Brad Pitt Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP

Ein Augenzeuge wollte die Schauspieler beim intimen Dinner beobachtet haben und berichtete: "Sie haben die Nähe zueinander genossen und sich den ganzen Abend unterhalten."

Doch was ist dran an den Liebes- Gerüchten? Dazu nimmt nun eine Stellung, die es ganz genau wissen muss - nämlich Sienna Miller selbst. Auf Nachfrage der "Page Six" erklärte die 35- Jährige lapidar: "Dieser Frage würdige ich nicht einmal eine Antwort", und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Das ist alles so vorhersehbar und albern."

Brad Pitt Foto: Cordon/face to face

Zwischen Miller und Pitt bahnt sich also keine Liebe an! Übrigens schmetterte Miller schon vor zwei Jahren Spekulationen um eine Liaison mit dem Ex von Angelina Jolie ab. Damals war Pitt zwar noch verheiratet, dennoch hieß es, er hätte ein Auge auf seine Kollegin geworfen, was umgehend von der Blondine dementiert wurde: "Das ist verrückt!"