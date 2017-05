Aerosmith- Sänger Tyler hat wegen Trump "Angst"

Zu Trumps Politik meint Tyler aktuell in der "Welt am Sonntag": "Ich weiß auch nicht, was ihn reitet. Wir sind alle erstaunt, was er anstellt", sagte er. Trump "schockiert gerade die ganze Welt mit seinem Verhalten". "Wir haben alle Angst vor dem, was da gerade passiert."

Foto: AP

Streit wegen Song während Wahlkampf

Tyler war 2015 während des Wahlkampfes mit Trump aneinandergeraten. Damals hatte der Präsidentschaftsanwärter der Republikaner den Aerosmith- Hit "Dream On" während seiner Kampagne gespielt. Tyler wollte dies nicht. Erst durch eine Unterlassungsklage habe Trump aufgehört, den Song zu spielen.

Die US- Rockband ist ab Ende Mai auf Abschiedstournee durch Europa unterwegs, einen Österreichtermin gibt es allerdings nicht.