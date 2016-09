Adriana Lima: Nacktfoto auf Instagram!

Nun zeigte sich Lima auf Instagram allerdings völlig unverhüllt, nur ein Handtuch bedeckt das Nötigste. "Ich poste solche Bilder normalerweise nicht, aber hier habt ihr eins", erklärt sie dazu.

Mit ihrem leichtbekleideten Selfie tritt Lima in die Fußstapfen von Reality- Queen Kim Kardashian, die mit einem Splitterfasernackt- Foto immer wieder das Internet in Aufruhr bringt.

Erst kürzlich machte die Brasilianerin in ihrer Heimat wegen ganz anderer Qualitäten von sich reden. Während der olympischen Spiele brachte Lima im Rahmen der Charity- Organisation "Fight For Peace" Kindern aus den Armenvierteln Rio de Janeiros das Boxen bei. Im Interview mit 'CNN' verriet die 35- jährige Schönheit: "Das ist meine Leidenschaft, es gibt mir Kraft. Wenn ich nicht Model geworden wäre, wäre ich Boxerin geworden." Ganze zehn Jahre steht das Mannequin bereits im Ring und hat sich laut eigener Aussage einen besonders fiesen Linken Haken antrainiert. Mit ihrem Einsatz bewies Lima, die ein Jahresgehalt um die neun Millionen vorweisen kann, dass sie sich auch für die Ärmsten der Armen in ihrer Heimat einsetzt.