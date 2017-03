Adriana Lima: Der Engel wollte einst Nonne werden

"Die Kirche ist in mir - ich bin für immer mit ihr verbunden. Wenn du mit dem Göttlichen verbunden bist und immer gute Absichten hast, dann wirst du von den Engeln bewacht. Ich bin sehr spirituell. Ich glaube an die Natur, ich glaube an Energie, ich glaube an Geister", sagte die Dessous- Schönheit "Bang News" zufolge.

Adriana Lima Foto: Viennareport

Adriana Lima Foto: Viennareport

So lange die Schwerkraft es zulässt

Die 35- Jährige Brasilianerin liebt ihren Catwalkjob bei Victoria's Secret und will ihn noch einige Jahre ausüben. Dem "Ocean Drive"- Magazin erklärte sie: "Mein Ziel ist es, die Fashionshow zu machen, bis ich mindestens 40 bin. Oder so lange, wie die Schwerkraft auf meiner Seite ist."

Adriana Lima Foto: Viennareport

Vor den Shows der Unterwäschemarke ist sie übrigens immer noch nervös. Sie verriet: "Bei der Show mitzulaufen macht mich immer wieder nervös. Es hat sich nicht verändert. Ich dachte, dass ich nach ein paar Jahren entspannter sein würde, aber ich bleibe einfach so aufgeregt. Eine Sache, die mir immer wieder zehn bis fünfzehn Minuten vor der Show passiert, ist, dass ich anfange zu gähnen. Kein Scherz." Deshalb zwinge sich Adriana, die die siebenjährige Valentina und die vierjährige Sienna mit ihrem Ex- Ehemann Marko Jaric hat, mit dem Gähnen aufzuhören, da sich dies als nicht gerade vorteilhaft herausstelle: "Meine Augen fangen dann immer an zu Tränen und dann denke ich mir 'Oh nein, das Make- up! Hör auf zu gähnen!' Aber ich kann damit einfach nicht aufhören."

Adriana Lima Foto: Viennareport

Adriana Lima Foto: Viennareport

Adriana Lima Foto: Viennareport

Adriana Lima Foto: AP