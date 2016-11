Adele: "Ich habe eine sehr dunkle Seite"

"Ich habe eine sehr dunkle Seite", erklärt Adele jetzt ganz offen in dem Interview mit der "Vanity Fair". Sie habe bereits als Kind an Depressionen gelitten, so Adele. Nach dem Tod ihres Vaters begab sie sich schließlich in eine Psychotherapie - damals war die Sängerin zarte zehn Jahre alt.

Später habe sie versucht, ihre Depressionen mit Alkohol zu bekämpfen. Das Hitalbum "21" habe sie komplett im Rausch geschrieben, so Adele weiter. Erst als sie mit Söhnchen Angelo schwanger gewesen sei, habe sie ihr Alkoholproblem in den Griff bekommen und dem Trinken abgeschworen.

Adele Foto: Joel Ryan/Invision/AP

"Dachte, hätte schlechteste Entscheidung meines Lebens getroffen"

Doch nach der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2012 verschlechterte sich ihr Zustand erneut: Adele hatte nun mit postnatalen Depressionen zu kämpfen: "Ich dachte, ich hätte die schlechteste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich war besessen von meinem Baby und wollte nichts falsch machen. Für mich schien klar, dass ich als Mutter nicht gut genug war."

Ihre Depressionen hielten an, auch weil sie mit niemanden darüber sprechen wollte: "Ich habe es einfach nicht fertig gebracht", so Adele weiter. Erst, als sie mit anderen Müttern über ihre Probleme gesprochen und sich auch wieder Zeit für sich genommen habe, hätte sie ihre Problem in den Griff bekommen.

Adele Foto: Viennareport

Obwohl sie sich ein weiteres Kind wünsche, habe sie ihre Familienplanung abgeschlossen, gesteht Adele abschließend: "Es hat mir das letzte Mal einfach wahnsinnige Angst gemacht."