Adele bestätigt endlich: "Ja, ich bin verheiratet"

"Ich bin jetzt verheiratet", gestand die 28- Jährige bei einem Konzert im australischen Brisbane ihren Fans, als sie über ihren Hit "Someone Like You" sprach. "Ich habe versucht, mich zu erinnern, wie ich mich zu Beginn der Beziehung, die die Inspiration für den Song war, gefühlt hatte. Denn so schlimm und bitter und schrecklich und chaotisch eine Trennung sein kann, das Gefühl, wenn du dich dann in jemanden verliebst, ist das beste der Welt - und ich bin süchtig nach diesem Gefühl", so Adele. "Allerdings kann ich mich diesem Gefühl nun nicht mehr hingeben, weil ich jetzt verheiratet bin." Mit Simon habe sie ihren Lebensmenschen gefunden. "Ihr kennt das Gefühl, wenn sich alles an einem zum ersten Mal im Leben lebendig anfühlt."

Adele und ihr Ehemann Simon Konecki bei den Grammys Foto: Viennareport

Hochzeit an den Weihnachtsfeiertagen?

Schon im November war gemunkelt worden, dass die Grammy- Gewinnerin und ihr 42- jähriger Liebster in den Weihnachtsferien vor den Altar treten wollen. Ein Insider erklärte damals: "Die Hochzeit wird an einem der Schulferientage stattfinden, damit Simons Tochter kommen kann. Es sieht so aus, als würde es Weihnachten werden, aber sie wollen die Details unter Verschluss halten."

Im Jänner war Adele dann mit einem goldenen Band an ihrem Ringfinger fotografiert worden - was sofort die nächsten Spekulationen auslöste. Doch bis jetzt war aus der Sängerin nichts herauszubekommen. Die 28- Jährige hält ihr Privatleben bekanntlich gerne aus dem Rampenlicht heraus. Adele hat mit Simon den vierjährigen Sohn Angelo.