89. Oscars: Academy entschuldigt sich für Panne

Die Oscar- Academy hat sich offiziell für die Panne bei der Verleihung des wichtigsten Filmpreises entschuldigt. "Wir bedauern zutiefst die Fehler, die während der Oscar- Verleihung in der Kategorie 'Bester Film' gestern Abend gemacht wurden", teilte die Academy in einer Stellungnahme am Montagabend mit.