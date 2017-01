6600 Tanzwütige und ein "Käfer" bliesen zum Halali

"Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt Sozialanträgen zugute. Etwa ein Drittel des Erlöses geht in die Unterstützung von Wissenschaft und Forschung", wusste ORF- Wetterexpertin Christa Kummer zu berichten. Denn der Ball, der 1905 von Erzherzog Franz Salvator von Österreich- Toskana gegründet wurde, sollte ein Fürsorgenetz für diese Zunft erreichen. Und Spaß machen, sollte er auch! "Wir können nicht nur in Tracht, sondern auch in Zivil gut feiern", warf Salzburgs Landesvater Wilfried Haslauer treffend ein.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER, Starpix/ Alexander TUMA

Endlich wieder auf der Pirsch: Richard Lugner mit seinem "Käfer" Foto: Starpix/Alexander Tuma

Eintracht in Tracht: Unternehmerin Evi Höfer (li.) & Dagmar Koller. Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Pflichttermin für Ronnie Leitgeb und Bettina Steigenberger Foto: Starpix/Alexander Tuma

Stammgäste in der Hofburg: Sebastian Kurz, Elisabeth Kawan und Mario Plachutta (v.l.n.r.) Foto: Starpix/Alexander TUMA

Gesichtet: BM Sebastian Kurz - vom den 6600 Gästen frenetisch begrüßt -, die Unternehmer Bettina Steigenberger, Markus Friesacher und Evi Höfer, Top- Banker Erich Hampel, "Krone"- Kolumnist Tassilo Wallentin, Spitzengastronom Mario Plachutta, Grande Dame Dagmar Koller und Ball- Schreck Richard Lugner mit Sonja "Käfer" Schönanger.

Landeshauptmann W. Haslauer, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landesjägermeister Josef Eder Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Dompfarrer Toni Faber (re.) und Thomas Schäfer-Elmayer Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Andrä Rupprechter (li.) und Sebastian Kurz Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

