50 ist das neue Sexy: Diese Stars beweisen es

50 ist das neue Sexy

Dass 50 das neue Sexy ist, beweist auch Oscarpreisträgerin Halle Berry, die im August 51 wird. Die schöne Schauspielerin hat sich zu ihrem runden Geburtstag geschworen, dass es "nie zu früh oder zu spät ist, das zu tun, was dich glücklich macht." Erotische Shootings gehören da dazu. Auf Instagram zeigt der Star in regelmäßigen Abständen seine unglaublichen Reize und spornt damit Alterskolleginnen an, sich vom "Ageism"- Pöbel nicht einschüchtern zu lassen, sondern zu zeigen, was man hat.

Von Nichts kommt nichts

Auch Schauspielerin Liz Hurley hat mit 50 ihre mädchenhafte Figur erhalten und überlässt Bikinishootings für ihre Bademodenlinie keineswegs Jüngeren. Wer aussehen will wie Berry, Anderson und Hurley muss freilich einiges tun. Hurley empfiehlt neben einer ausgewogenen Ernährung Laufen, Yoga und Pilates.