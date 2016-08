20 sexy Bikinifotos von Kim Kardashian

Eigentlich heißt Kim Kardashian ja mittlerweile Kim Kardashian- West - ist sie doch seit dem 24. Mai 2014 mit dem Sänger Kanye West verheiratet. Die gemeinsame Tochter North kam im Juni 2013 zur Welt, deren Brüderchen Saint wurde im Dezember 2015 geboren.

Kim Kardashian sonnt sich am Pool Foto: Viennareport

Kim Kardashian entsteigt den Fluten des Ozeans Foto: Viennareport

Regelmäßig postet der am 21. Oktober 1980 geborene Star auf seiner Instagram- Seite durchaus schlüpfrige Selfies. Als sie bei den Webby Awards für ihre Verdienste im Internet ausgezeichnet wurde, erklärte sie: "Nackte Selfies, bis ich sterbe!"

Kim Kardashian im kecken Look der 50er-Jahre-Pin-ups Foto: Viennareport

Ihren Megaerfolg im Internet und im TV verdankt die ehemals beste Freundin von Paris Hilton einem privaten Sexvideo aus dem Jahr 2007, das sie mit Sänger Ray J zeigt, sowie ihrem ansehnlichen XL- Po.

Kim Kardashian: doppelt sexy im Bikini Foto: Viennareport

Kim Kardashian im blumigen Fifties-Bikini Foto: Viennareport

Kim Kardashian weiß wie Strand-Chic geht. Foto: Viennareport

Am schönsten fand die "Keeping Up with the Kardashians"- Protagonistin ihren prallen Hintern übrigens in den Jahren 2010 und 2011 - also lange vor den Kindern.

Kim Kardashian ausgelassen im orangen Bikini Foto: Viennareport

Kim Kardashian bei einem Bikini-Fotoshooting Foto: Viennareport

Neben Kim Kardashian sind in der Serie "Keeping Up with the Kardashians" auch ihre Mutter Kris Jenner, ihr ehemaliger Stiefvater Bruce Jenner, der mittlerweile Caitlyn Jenner ist, sowie ihre Geschwister und Halbgeschwister Kourtney, Khloé, Robert, Kendall und Kylie zu sehen.

Der Besuch des Wiener Opernballs 2014 war für Kardashian ein "echter Albtraum". Besonders geschockt war Richard Lugners Stargast über den Auftritt eines Moderators, der mit einem schwarz angemalten Gesicht wohl den Ehemann des It- Girls, Star- Rapper Kanye- West, parodieren wollte. In den USA gilt dieses sogenannte Blackfacing als rassistischer Affront.

Für die perfekte Bikinifigur lässt Kardashian übrigens keine Hardcore- Diät und kein noch so heftiges Fitnessprogramm aus. Vor ihrer Hochzeit lebte sie von 600 Kalorien am Tag, ein anderes Mal aß sie nur Erdbeeren und nach der Geburt ihrer Kinder ernährte sie sich eine Weile angeblich nur vom Eiweiß von fünf Eiern am Tag - Kalorien, die sie mit 150 Sit- ups und 75 Liegestützen am Abend und dem nächsten Work- out um halb fünf in der Früh wieder verbrannte.