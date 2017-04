18- Jähriger wird schon zum dritten Mal Vater!

Die ATV- Dokusoap "Teenager werden Mütter" sorgt seit Jahren bei den Zuschauern nicht nur für süße Babymomente, sondern vor allem für Diskussionen.

Drittes Kind mit 18

Besonders der mittlerweile 18- jährige Marcell und seine sieben Jahre ältere Freundin Kerstin sorgen bei vielen Fans für Bestürzung. Als sie 2015 zum ersten Mal in der Sendung zu sehen waren, war Marcell gerade einmal 16 Jahre alt, hatte schon ein Kind und wurde mit der jungen Mutter, die ebenfalls ein Kind in die Beziehung mitbrachte, zum zweiten Mal Vater. Trotz Schwangerschaft griff Kerstin damals weiterhin zur Zigarette!

Marcell wird mit 16 zum zweiten Mal Vater Foto: ATV

Jetzt kehrt das Pärchen zurück. Kerstin ist wieder schwanger und macht Marcell zum dritten Mal zum Vater. Kurz vor der Geburt geraten die beiden nach ATV- Informationen in Streit und sind mittlerweile getrennt. Was aber auch daran liegen könnte, dass im Laufe der Staffel, so der Pressesprecher von ATV geheimnisvoll, noch "etwas nachkommt ..."

Aufregung auf Facebook

Seit der Privatsender die Rückkehr der beiden Wiener auf der Facebookseite der Sendung bekannt gegeben hat, geht es dort in den Kommentaren jedenfalls rund. User schreiben, sie wissen nicht, ob sie jetzt lachen oder weinen sollen und fragen: "Ernsthaft?" Einer will wissen: "Wo ist ihr Tschick?" Zu den netteren Kommentaren gehören außerdem: "Also ist die schon wieder schwanger? Nicht im Ernst oder?" oder "pffff ... hoffentlich folgt nicht noch ein Kind" und "um Gottes Willen." Man darf gespannt sein, was nach der Sendung los ist ...