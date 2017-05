15 Missen hoben mit 83 Koffer ins Tunesien- Camp ab

Am 6. Juli wird im Casino Baden darüber entschieden, wer die Nachfolgerin von "Miss Austria" Dragana Stankovic sein wird. Der Weg bis dorthin ist kein einfacher. Denn die jungen Damen werden davor in einem Missen- Camp in Tunesien von ihren Trainerinnen gedrillt und bekommen den letzten Schliff.