Zweiter Bayern- Goalie verletzt! Starke nun im Tor

Ulreich fällt bis zum Saisonende aus. Schon am Samstag im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Darmstadt sowie auch in den verbleibenden Spielen gegen Leipzig und Freiburg ist damit Tom Starke der Mann im Bayern- Tor. Der 36- Jährige spielt seit 2012 für den deutschen Rekordmeister. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Auf der Bank der Münchner saß gegen Darmstadt der 20- jährige Torhüter Leo Weinkauf von den Bayern- Amateuren.

Redaktion krone Sport