Zweite Pleite in Folge für NBA- Leader Golden State

Die Golden State Warriors haben erstmals seit knapp zwei Jahren bzw. 146 Matches wieder zwei Spiele hintereinander im Grunddurchgang verloren. Der NBA- Spitzenreiter bezog am Donnerstagabend einen 87:94- Niederlage bei den Chicago Bulls. Zuletzt hatten Stephen Curry und Co. im April 2015 zwei Niederlagen in Folge in der "regular season" kassiert.