Zoff mit Verband: Kristoffersen- "Gipfel" am Montag

Ob und wann Ski- Jungstar Henrik Kristoffersen an den Rennstart zurückkehrt, ist weiter offen. Der Slalom- Weltcupsieger verzichtet bekanntlich auf das Saison- Eröffnungsrennen am Sonntag in Levi, weil er mit dem Verband wegen eines Individual- Kopfsponsors im Clinch liegt. Cheftrainer Christian Mitter will Kristoffersen zurück, betonte aber in Levi: "Nicht um jeden Preis!"