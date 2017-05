Zoff in Dortmund! Spieler greifen Thomas Tuchel an

Das Interview von Hans- Joachim Watzke mit der "Funke Mediengruppe" sorgte für viel Aufregung. Der BVB- Boss gab zu, dass es zwischen ihm und Thomas Tuchel nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus einen klaren "Dissens" gab. Der Trainer habe öffentlich die schnelle Neuansetzung des Champions- League- Spiels gegen Monaco kritisiert. Intern hätte der 43- Jährige aber dazu geschwiegen und damit die Führungsetage auflaufen lassen, wie mehrere deutsche Medien berichten.

"Ich verbiete mir, darüber nachzudenken"

Tuchel wollte auf den Vorwurf vor dem Spiel gegen Hoffenheim nicht eingehen. "Ich verbiete mir, darüber nachzudenken. Wir haben zu viele Ziele und wichtige Spiele vor uns. Ich versuche das komplett auszublenden. Das darf jetzt kein Thema sein."

Foto: AP, APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Doch nicht nur die Führungsetage stellt sich gegen Tuchel, auch einige Spieler attackierten den Trainer. "Wenn du besonders gelobt wirst vom Trainer, richtest du dich am besten darauf ein, dass du demnächst nicht mal im Kader bist", wurde etwa ein Spieler in der "Süddeutschen Zeitung" zitiert, der nicht namentlich genannt werden wollte. Ein anderer Teamkollege kritisierte die taktische Arbeit Tuchels: "So viele Systemwechsel mitten im Spiel, zwei taktische Wechsel schon zur Halbzeit, das kann eigentlich nicht sein."

Die Vorstellung, dass der Trainer und das Team nach dem Bus- Attentat näher zusammengerückt seien, entspricht nicht der Realität. Von einer engen Beziehung "kann keine Rede sein", betont ein weiterer Spieler: "Das ist eine reine Mediensache".

Tuchel, der " Kontroll- Freak"

Tuchel gilt als "Kontroll- Freak" und Perfektionist. Angeblich wird sogar wegen seiner peniblen Art über ihn gescherzt. Er kontrolliert nicht nur die Ernährung und das Gewicht der Spieler genau. Das Training wird sogar videoüberwacht. Zudem sorgte er immer wieder mit skurrilen Trainingsmethoden für Kopfschütteln im Verein.

Hat der BVB- Coach nach den Streitereien noch eine Zukunft? Tuchels Vertrag läuft bis 2018. Doch wie die "Bild"- Zeitung berichtet, ist man in Dortmund schon auf der Suche nach einem Nachfolger. Lucien Favre oder Diego Simeone werden als Kandidaten genannt.

Tuchel kämpft allerdings um seinen Job. Sein Berater Olaf Meinking will die Situation nicht weiter aufheizen: "Unser Ziel ist es, dass Thomas beim BVB bleibt und dass sich alles wieder beruhigt."