Zlatan Ibrahimovic bekommt eigene Statue

Zlatan Ibrahimovic ist am Montagabend zum zehnten Mal in Folge und zum insgesamt elften Mal als Schwedens Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 36- jährigen Stürmer von Manchester United, der nach der EM seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärte, soll mit einer 2,7 Meter großen Statue vor dem Nationalstadion in Solna geehrt werden, wie der nationale Fußballverband bekannt gab.