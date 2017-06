"Zidane kann sein Leben lang bei Real bleiben"

In seiner erst 17- monatigen Amtszeit als Chefcoach von Real Madrid hat es Zinedine Zidane geschafft, in den Kreis der erfolgreichsten Trainer der Welt aufzusteigen. Mit dem 4:1 im Finale am Samstag in Cardiff gegen Juventus Turin machte der Franzose die "Königlichen" zum ersten Klub, dem in der Champions League eine erfolgreiche Titelverteidigung gelang. Klubchef Florentino Perez reagierte geradezu euphorisch, als er auf Zidane angesprochen wurde.