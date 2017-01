Zauchensee- Sensation! Scheyer sorgt für Heimsieg

Scheyer, die bereits im Training am Vormittag auf Platz zwei landete, katapultierte sich mit einer Traumfahrt auf Platz eins. "Im Training habe ich mir schon Reserven gelassen, im Rennen wollte ich nochmal andrücken. Ich wollte alles auf Zug fahren, den Ski voll laufen lassen - das hat sehr gut funktioniert", so ihre Analyse.

Foto: GEPA

Scheyer trat 2013 ins ÖSV- Team ein und gab am 12. Dezember 2014 beim Riesentorlauf in Aare ihr Weltcup- Debüt. Die Athletin des WSV Koblach bestritt insgesamt erst zwölf Rennen auf der obersten Leistungsstufe. Ihr bestes Resultat war zuvor der neunte Platz im vergangenen Dezember in Val d'Isere (Abfahrt) gewesen.

Vonn mit Comeback zufrieden

"Wenn einem die Lindsey gratuliert, ist das schon sehr cool", so die Sensationssiegerin über Vonn (+1,54), die in Zauchensee ihr Comeback feierte und in den Top 15 landete. Es war ihr erstes Rennen seit 28. Februar 2016. "Ich bin schon zufrieden. Es war wirklich schwer", so Vonn nach der langen Pause. Vor allem die Horror- Stürze im Training gaben ihr zu denken: "Es war ein sehr schwerer Sturz von Fanchini." Dennoch betonte die Amerikanerin: "Es war ein gutes Gefühl und ich denke, es passt!"

Foto: GEPA

Die Slowenin Ilka Stuhec, die bisher alle drei Saison- Abfahrten gewonnen hatte, wurde hinter der Schweizerin Lara Gut Fünfte.

Das Ergebnis:

1. Christine Scheyer (AUT) 1:21,15 Min.

2. Tina Weirather (LIE) 1:21,54 +0,39 Sek.

3. Jacqueline Wiles (USA) 1:21,69 +0,54

4. Lara Gut (SUI) 1:21,70 +0,55

5. Ilka Stuhec (SLO) 1:21,73 +0,58

6. Johanna Schnarf (ITA) 1:22,30 +1,15

7. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:22,34 +1,19

8. Priska Nufer (SUI) 1:22,38 +1,23

9. Nicol Delago (ITA) 1:22,40 +1,25

10. Jasmine Flury (SUI) 1:22,47 +1,32

11. Elena Fanchini (ITA) 1:22,50 +1,35

12. Laurenne Ross (USA) 1:22,58 +1,43

13. Lindsey Vonn (USA) 1:22,69 +1,54

14. Joana Hählen (SUI) 1:22,75 +1,60

15. Corinne Suter (SUI) 1:22,81 +1,66

16. Breezy Johnson (USA) 1:22,95 +1,80

17. Francesca Marsaglia (ITA) 1:23,09 +1,94

18. Sofia Goggia (ITA) 1:23,12 +1,97

. Mirjam Puchner (AUT) 1:23,12 +1,97

20. Elisabeth Görgl (AUT) 1:23,16 +2,01

21. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:23,18 +2,03

22. Fabienne Suter (SUI) 1:23,20 +2,05

23. Elena Curtoni (ITA) 1:23,23 +2,08

. Stephanie Venier (AUT) 1:23,23 +2,08

. Tiffany Gauthier (FRA) 1:23,23 +2,08

26. Kajsa Kling (SWE) 1:23,26 +2,11

27. Tamara Tippler (AUT) 1:23,37 +2,22

28. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:23,42 +2,27

29. Stacey Cook (USA) 1:23,51 +2,36

. Valerie Grenier (CAN) 1:23,51 +2,36

Weiter:

31. Rosina Schneeberger (AUT) 1:23,59 +2,44

33. Sabrina Maier (AUT) 1:23,73 +2,58

Ausgeschieden: Viktoria Rebensburg (GER), Aleksandra Prokopjewa (RUS)

Nicht gestartet: Nadia Fanchini (ITA), Edit Miklos (HUN)