Zarco holt Premieren- Pole bei MotoGP in Assen

Spitzenreiter Maverick Vinales (SPA/Yamaha) wurde Elfter, sein Verfolger Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) startet von der neunten Position.

Der zweifache Moto2- Weltmeister Zarco steht damit in seinem erst achten Rennen zum ersten Mal nach dem Qualifying an der Spitze. Für Frankreich ist es die erste Pole Position in der Königsklasse seit Olivier Jacque 2002 beim Grand Prix von Deutschland.