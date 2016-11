Youth League: Jung- Bullen ziehen ins Play- off ein

Die U19- Mannschaft von Red Bull Salzburg steht wie erwartet im Play- off der UEFA- Youth- League. Nach einem 8:1 im Hinspiel gegen Kairat Almaty entschieden die Jung- Bullen auch die Retourpartie in Kasachstan mit 1:0 für sich. Österreichs U17- Teamspieler Luca Meisl traf am Mittwoch bei frostigen Temperaturen in Almaty in der 16. Minute.