Youth- League- Champ Salzburg kennt ersten Gegner

Gegen Bordeaux spielen die "Jungbullen" zunächst am 27. September auswärts. Das Rückspiel findet am 18. Oktober statt. Die zweite Runde ist für 1. und 22. November angesetzt. Die Sieger der Zweitrunden- Duelle steigen ins Play- off (6./7. Februar) auf, in dem man es mit einem der Zweitplatzierten der acht Gruppen der Nachwuchsteams der Champions- League- Teilnehmer zu tun bekommt.

Die Play- off- Aufsteiger treffen schließlich im Achtelfinale (20./21. Februar) auf die CL- Gruppensieger. Das Finale ist am 23. April in Nyon angesetzt, davor steigen am 13./14. März die Viertelfinali sowie am 20. April die Halbfinalspiele.

Hohe Erwartungen

Salzburgs Nachwuchsleiter Ernst Tanner weiß um die hohe Erwartungshaltung. "Als Titelverteidiger sind die Erwartungen an unsere Mannschaft natürlich sehr groß. Wir wollen unser Ziel aber nur über unseren eigenen hohen Anspruch definieren und werden versuchen, so gut es geht, an die guten Leistungen aus dem Vorjahr anzuknüpfen", sagte Tanner.

Das Rückspiel gegen Bordeaux findet laut Angaben der Salzburger am 17. Oktober (18.00 Uhr) in Grödig statt.