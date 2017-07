YES! Schwaiger/Schützenhöfer siegen zum Auftakt

Die Beachvolleyball- WM in Wien hat für Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer mit einem hart erkämpften Erfolg gegen Außenseiter begonnen. Sie bezwangen die Thailänderinnen Varapatsorn Radarong/Tanarattha Udomchavee am Freitag 2:1 (16,- 20,15) und machten damit einen wichtigen Schritt in Richtung des Einzuges in die K.o.- Phase.