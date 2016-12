Yaya Toure betrunken am Steuer! Ivorer verhaftet

Manchester Citys Profi Yaya Toure ist laut Polizeiangaben in der Nacht auf Dienstag wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Der Ivorer muss sich nun am 13. Dezember vor einem Gericht in London verantworten. Toure stand beim 1:3 von City gegen Chelsea am Samstag nicht in der Start- Elf, wurde aber eine Viertelstunde vor Schluss eingetauscht.