Worley gewann auch RTL in Sestriere, Brunner Achte

Tessa Worley hat den Weltcup- Riesentorlauf in Sestriere gewonnen. Die Französin, die zuletzt auch in Killington/USA gesiegt hatte, setzte sich am Samstag mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang vor der Italienerin Sofia Goggia (0,15 zurück) und der Schweizerin Lara Gut (0,29) durch. Die Halbzeit- Führende Mikaela Shiffrin landete nur auf Rang sechs, behielt aber knapp ihre Führung im Gesamtweltcup.