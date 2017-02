Worley erobert RTL- Gold: ÖSV- Damen ohne Medaille!

Für die Österreicherinnen gab es keine Medaille, Stephanie Brunner landete aber auf einem respektablen fünften Platz (+1,30) - ihren zweiten Lauf sehen Sie im Video oben! "Der Mittelteil war sehr gut, aber unten habe ich Zeit verloren. Ich bin superhappy über den fünften Platz", betonte die 22- jährige WM- Debütantin, der am Ende mehr als eine halbe Sekunde auf Bronze fehlte.

Titelverteidigerin Anna Veith wurde mit 3,16 Sekunden Rückstand nur 22. und meinte danach: "Es braucht eben alles noch ein bisschen Zeit." Ihre Salzburger Landsfrauen Michaela Kirchgasser (2,04) und Bernadette Schild (2,71) landeten auf den Rängen zwölf und 17. Katharina Truppe war bereits im ersten Lauf nach einem Einfädler beim letzten Tor ausgeschieden - ihren spektakulären Sturz sehen Sie hier im Video:

Worley sicherte sich zum zweiten Mal nach Schladming 2013 WM- Gold im Riesentorlauf. In Summe ist es ihr bereits vierter WM- Titel, hatte sie doch in St. Moritz schon wie 2011 mit Frankreich den Teambewerb gewonnen. "Ich hatte im zweiten Lauf gleich nach wenigen Toren einen Fehler", sagte Worley nach dem Rennen. "Dann habe ich mich darauf konzentriert, jedes Tor so schnell wie möglich zu fahren, damit ich wieder den Rhythmus finde - das hat gut geklappt."

Die designierte Gesamt- Weltcup- Siegerin Mikaela Shiffrin freute sich indes nach Laufbestzeit im zweiten Durchgang über ihre erste Riesentorlauf- Medaille, nachdem die 21- jährige Olympiasiegerin in ihrer Spezialdisziplin Slalom bereits drei Goldene eroberte hatte. Im Slalom am Samstag soll nun mit dem dritten WM- Titel en suite Nummer vier folgen. Goggia, die in den Speed- Bewerben unter ihren Erwartungen geblieben war, holte mit Bronze Italiens erste Medaille in St. Moritz 2017 und war ebenfalls überglücklich.