Wolff über Teamorder: "Macht keinen Spaß!"

Sebastian Vettel ist wieder da. Der Ferrari- Star hat seine Ambitionen in der Formel 1 am Ostersonntag mit seinem zweiten Saisonsieg in Bahrain (Highlights oben im Video) untermauert. Die WM läuft auf ein Gigantenduell zwischen dem Deutschen und Lewis Hamilton im Mercedes hinaus. Ferrari scheint stark genug dafür. Mercedes nützte in Sakhir selbst die Rückkehr zur sonst oft verpönten Stallregie nichts.