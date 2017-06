Wolff gegen TV- Reporter: "Akzeptiere ich nicht!"

Hamilton, der das Rennen auch nach dem Zoff mit Vettel aus der Pole Position kontrolliert hatte, war selbst zurückgefallen, weil sich die Kopfstütze von seinem Mercedes gelöst hatte und an der Box fixiert werden musste. "Ich weiß nicht, was da war", so Wolff im Interview mit Sky- Reporter Ted Kravitz.

Als dieser vermutet, dass das Teil von einem Mitarbeiter der Mercedes- Crew nicht ordentlich fixiert wurde, platzte dem Österreicher ein wenig der Kragen: "Ich werde niemanden beschuldigen und ich werde es nicht zulassen, dass du jemanden beschuldigst." Als der TV- Reporter versucht, die Wogen zu glätten, legt Wolff nach: "Du hattest eine klare Tendenz in deiner Fragestellung, das akzeptiere ich nicht. Dieses Team hat drei Weltmeisterschaften gewonnen. Ich werde sicher nicht einer einzelnen Person die Schuld zuschieben."

Mega- Spannung vor Österreich- GP

Punktgenau vor dem Österreich- Rennen in zwei Wochen in Spielberg geht der WM- Kampf so richtig los. 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton hat Vettel vor dem neunten Saisonlauf in der Steiermark, wo seit der Rückkehr der Formel 1 aber nur Mercedes gewonnen hat. Hamilton reist als Vorjahressieger an.