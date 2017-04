Wohlfahrt: "Dieses Team hat ein gutes Herz!"

Knapp unterhalb der Pressetribüne stehend hatte Austrias Sportchef Franz Wohlfahrt in Hütteldorf das Derby verfolgt - mit einem Lächeln ging er dann in die Kabine, um den Siegern zu gratulieren. Zufrieden, aber bei Weitem nicht euphorisch kommentierte er den nächsten Triumph beim Erzrivalen: "Die Jungs haben das gemacht, was notwendig ist, um erfolgreich Fußball zu spielen. Sie haben den Kampf angenommen, sich taktisch gut angestellt, das war gut, hat uns getaugt!"

Was Austria- Spieler und -Trainer Thorsten Fink nach dem Derby zu sagen hatten, sehen Sie im folgenden Video:

Alles wieder in Ordnung?

Zwei Siege (3:0 Mattersburg, 2:0 Rapid) nach zuvor vier Pflichtspiel- Niederlagen in Folge - ist nun die violette Welt wieder in Ordnung, Herr Wohlfahrt? "Sie war nie nicht in Ordnung. Ich habe während der Niederlagen- Serie nicht alles infrage gestellt, ich sehe auch jetzt Plus und Minus bei der Mannschaft. Dieses Team hat ein gutes Herz, es fehlt halt noch an Erfahrung. Mit mehr Erfahrung bekommst du auch mehr Qualität, das ist ein steter Prozess, den wir alle gemeinsam durchleben."

Hoffen auf "tolle Kulisse"

Erfahrung, Qualität - alles am Samstag gefragt, wenn es im Happel- Stadion gegen Sturm, einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Europacup- Startplätze, geht. "Ein Endspiel", weiß Wohlfahrt, "die Mannschaft hat viel Selbstvertrauen getankt, wir können den Abstand auf fünf Punkte vergrößern. Ich hoffe, dass unsere Fans diesmal mitziehen und für eine tolle Kulisse sorgen!"

Peter Klöbl, Kronen Zeitung