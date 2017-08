Wohlfahrt bestätigt Gespräche über Larsen- Transfer

Obwohl Larsens Vertrag bei der Austria bereits kommenden Sommer endet, müsse man "gut überlegen", den 26- Jährigen abzugeben. "Ich habe eine sportliche Verantwortung. Das kann man nur machen, wenn man einen gleichwertigen oder besseren Ersatz bekommt", erklärte Wohlfahrt. Ob der derzeit vertragslose Ex- ÖFB- Teamspieler Florian Klein, der zuletzt mit der Austria in Verbindung gebracht wurde, ein solcher wäre, wollte der Sportchef nicht kommentieren.

Nach dem Abgang von Larry Kayode war der Austria erst vergangene Woche mit Innenverteidiger Petar Filipovic zu Konyaspor ein weiterer Stammspieler abhandengekommen. Dazu fällt Kapitän Alexander Grünwald bis Jahresende verletzt aus. Filipovic hatte die Reise zum Europa- League- Play- off- Hinspiel der Austria bei NK Osijek (2:1) vergangene Woche schon nicht mehr mitgemacht. Das Rückspiel steigt am Donnerstag (21.05 Uhr) in St. Pölten.

Spieler mit laufenden Verträgen können noch bis Transferschluss nächsten Donnerstag (31. August) verpflichtet werden. "Es gibt immer mehrere Optionen und Spieler, die infrage kommen", sagte Wohlfahrt. "Wir beschäftigen uns mit dem Thema Rechtsverteidiger gleichviel wie mit anderen Positionen, auf denen wir vielleicht noch etwas machen wollen."