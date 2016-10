WM- Quali: Kroatien siegt dank Stürmer Mandzukic

Kroatien bleibt in Gruppe I der WM- Qualifikation ohne Niederlage. Am Sonntag reichte dem EM- Achtelfinalisten in Finnland ein früher Treffer von Mario Mandzukic (18.) für ein 1:0, mit dem auch die Tabellenführung (7 Punkte) in Kroatien bleibt. Dahinter feierte die Ukraine in Krakau ein 3:0 über den Kosovo. Island könnte später mit einem Sieg gegen die Türkei noch mit Kroatien gleichziehen.