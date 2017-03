WM- Quali- Gegner Moldawien gewinnt Generalprobe 2:0

Bei Moldawien hatten noch einige in größeren Ligen beschäftigte Akteure gefehlt, darunter Kapitän und Abwehrchef Alexandru Epureanu vom türkischen Tabellenzweiten Istanbul Basaksehir sowie der zentrale Mittelfeldmann Artur Ionita vom italienischen Erstligisten Cagliari Calcio.

Moldawien liegt nach vier Runden in Quali- Gruppe D mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Nach drei Niederlagen zum Auftakt hatten die Moldauer im November in Georgien ein 1:1 erreicht. Danach gab es im Jänner auch in einem Test in Katar ein 1:1. Die Moldauer sind damit drei Spiele ungeschlagen. In Wien gilt die Nummer 162 der FIFA- Weltrangliste aber als klarer Außenseiter.