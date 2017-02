WM LIVE: ÖSV- Team trotz Hirschers Patzer weiter!

Mixed- Teambewerb bei der Ski- WM in St. Moritz: Österreich ist Titelverteidiger und Rekordgewinner! Der ÖSV tritt mit Marcel Hirscher, der am Montag Kombi- Silber gewann (oben im Video), sowie gleich vier WM- Neulingen an. Nominiert sind Manuel Feller und Michael Matt sowie auf Damenseite Katharina Truppe, Stephanie Brunner und Ricarda Haaser.