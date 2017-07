WM- Leader Vettel kann doch noch gewinnen

Er kann also doch noch gewinnen: Nach zuletzt vier sieglosen Rennen in Serie hat sich WM- Leader Sebastian Vettel am Sonntag zum Formel- 1-König von Ungarn gekrönt. Der Ferrari- Star gewann in Budapest vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Weil Lewis Hamilton auf den letzten Metern Platz drei an seinen Mercedes- Teamkollegen Valtteri Bottas zurückgab, hat Vettel vor der WM- Sommerpause 14 Punkte Vorsprung auf den Briten. Weiter geht es am 27. August in Spa. (Im Video oben sehen Sie die Kollision der beiden Red- Bull- Piloten, der sich gleich beim Start in die Quere kamen.)