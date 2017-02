WM- Gold! Schmidhofer feiert Sensationssieg

Jaaaaaa! Riesen- Sensation zum Auftakt der alpinen Ski- WM in St. Moritz. Die Österreicherin Nici Schmidhofer, die noch nie ein Weltcup- Rennen gewonnen hat, wählte eine geniale Linie und räumte sensationell Gold für Rot- weiß- rot ab! Die 27- Jährige weinte vor Glück im Ziel: "Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so schnell bin! Einfach unglaublich." Silber ging an Tina Weirather, Bronze an Lara Gut. Anna Veith schied wie Lindsey Vonn mit einem Torfehler leider aus.