WM entschieden? Lauda schreibt Hamilton bereits ab

Der Mercedes- Aufsichtsratschef stellte gegenüber "Sky" nach dem Rennen in Japan klar: "Wenn das alles normal weitergeht, wird Lewis Nico nicht mehr erwischen. Das ist für mich sonnenklar."

Foto: APA/AFP/POOL/ATTILA KISBENEDEK

Lauda lobte den deutschen WM- Leader in höchsten Tönen: "Nico fährt grundsätzlich konstanter und besser als im letzten Jahr. Er ist einfach stärker und aggressiver geworden, macht einen Superjob." In den vergangenen beiden Jahren konnte Hamilton seinen Teamkollegen noch hinter sich lassen. Nun führt Rosberg mit 33 Punkten schon relativ deutlich in der Fahrerwertung. Selbst wenn Hamilton alle vier ausstehenden Rennen gewinnen und Rosberg stets Zweiter werden würde, könnte der Brite seinen Rivalen in der WM nicht mehr abfangen. Für Lauda ist eines ganz klar: "Nico hat die kleinen Schwächen, die er gegenüber Lewis hatte, voll kompensiert."

Auf der Jagd nach seinem ersten Titel zeigt Rosberg weiter keine Nerven: "Ich versuche, mich einfach Rennen für Rennen zu fokussieren, das funktioniert ja ganz gut." Sein Erfolgsrezept: "Ich habe gelernt, meine Energie nicht mehr mit Müll zu vergeuden." Was er in Suzuka wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.