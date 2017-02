WM- Abfahrt: Weltmeister verrät Gold- Geheimnisse

Michael Walchhofer holte in St. Moritz den letzten WM- Titel in der Abfahrt - jetzt stellt er die Schlüssel- Passagen vor. Allerdings: Dass die Strecke so oder so keine Fehler verzeiht, musste im Super G bereits der Monegasse Olivier Jenot bei seinem Horror- Sturz zur Kenntnis nehmen (siehe Video oben)!