WM- Abfahrt: Mayer, Baumann oder Kriechmayr?

Nach einem Abfahrtstraining am Dienstag und dem Super- G am Mittwoch hat ÖSV- Herren- Rennsportleiter Andreas Puelacher den Qualifikationsmodus für die WM- Abfahrtstickets in St. Moritz festgelegt. Demnach haben Hannes Reichelt, der Gewinner von Garmisch- Partenkirchen, und Max Franz, der Sieger in Gröden, ihr Ticket fix. Um die letzten zwei wird im Donnerstagtraining gefahren.