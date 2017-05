Witzig! So behandelt Köln das Projekt Europa

Die Rubrik "Europa" ist als eigener "Reiter" bereits angelegt - man weiß ja nie, was kommt. Klickt man drauf, ploppt eine weitgehend inhaltsleere Seite auf. "UNDER CONSTRUCTION - Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an diesem Vorhaben", ist da zu lesen. Daneben peppt Klub- Maskottchen Hennes, der einen Bauarbeiter- Helm trägt, die Gesamtoptik auf.

Foto: Screenshot Homepage 1. FC Köln

Zwei Punkte Rückstand

Dass Köln bis zu Saisonschluss noch um ein Europacup- Ticket kämpft, darf durchaus als kleine Sensation gewertet werden. Eine Runde vor Schluss liegt die Stöger- Truppe auf Platz sieben, zwei Punkte hinter Freiburg, das auf Platz sechs liegt. Der sechste Rang berechtigt zur Teilnahme an der Europa League.

In der letzten Runde empfängt Köln daheim den FSV Mainz 05. "Wenn wir unser Passspiel ordentlich hinbekommen, ist für uns sicher ein Heimsieg drin", sagt Trainer Stöger (siehe Video oben), "aber ein Selbstläufer wird das natürlich nicht". Die Chance auf Europa lebt jedenfalls. Oder, um's Internet- Deutsch zu benennen, das Projekt Europa befindet sich "under construction".