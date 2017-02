Witzig! ORF- Star Pariasek bemalt Fellers Bart

Feller schaute verdutzt, als Pariasek noch vor dem eigentlichen Interview unverhofft den Bemal- Stift zückte. Erst nach und nach dämmerte ihm, was es damit auf sich hatte: Er und Pariasek hatten in Kitzbühel "gewettet", dass Letzterer seinem Gegenüber den Bart in der Farbe der Medaille bemalen darf, sollte Feller in St. Moritz eine solche erringen. Gesagt, getan - Feller ließ die Prozedur geduldig über sich ergehen. "So schlimm sieht es ja gar nicht aus", scherzte Pariasek - hier geht's zur besagten Szene.

"Richtigen Tag ausgesucht"

Im Interview erklärte Feller dann: "Ich glaube, ich habe mir den richtigen Tag für meinen allerersten Podestplatz ausgesucht." In der Tat war der Tiroler Draufgänger davor noch nie unter die ersten drei gefahren, hatte aber mehrmals sein Talent aufblitzen lassen. Unter anderem schied er in Zagreb als Führender nach Lauf eins im Finale aus. Im finalen WM- Bewerb am Sonntag bewies er endlich Nervenstärke und belohnte sich selbst dafür mit Silber.

Rücken am Vortag "kaputt"

"Das ist einfach unglaublich, in meinem ersten Interview nach dem Rennen habe ich noch gar keine Worte gefunden. Freud und Leid liegen einfach extrem nah beieinander", sagte Feller. Er spielte damit auf den Umstand an, dass er am Samstag noch ernsthaft daran gezweifelt hatte, überhaupt an den Start gehen zu können, weil sein Rücken so schwer lädiert gewesen war. "Aber meine Betreuer haben mich super hergerichtet. Deswegen weiß ich gar nicht, in wie viele Stücke ich diese Medaille überhaupt teilen müsste - es haben einfach extrem viele Personen ihren Anteil daran."

Seitenhieb auf Hirscher

Dass Feller solo zum "Sport am Sonntag"- Interview erschien, war laut Pariasek so nicht geplant. Er hatte einen leichten Seitenhieb auf Hirscher parat, meinte: "Eigentlich sollte auch Marcel Hirscher kommen, aber er wollte seinen Privatflieger nicht versäumen - schade!"